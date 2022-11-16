Аналитик заявил о риске колебаний курса рубля до конца года
Падение или укрепление рубля до конца текущего года может быть существенным. Об этом предупредил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, пишет агентство «Прайм».
Как отметил эксперт, российскую валюту поддерживает продажа валютной выручки экспортерами. Ее размер генерируют цены на нефть; стоимость сырья будет расти на фоне возможного сокращения нефтедобычи в рамках ОПЕК и нефтяного эмбарго Запада с 5 декабря. Антонов указал, что РФ не будет поставлять ресурс странам, которые поддержат потолок цен на нефть, и в таких условиях цены на сырье могут вырасти до $150 за баррель, пишет RT.
Кроме того, на рубль окажут влияние заседания ФРС США и Банка России, которые пройдут 14 и 16 декабря соответственно. Эти события могут «качнуть» российскую валюту к 55 или 70 рублям за доллар в зависимости от контекста изменений.
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