Аналитик заявил о риске колебаний курса рубля до конца года

Как отметил эксперт, российскую валюту поддерживает продажа валютной выручки экспортерами. Ее размер генерируют цены на нефть; стоимость сырья будет расти на фоне возможного сокращения нефтедобычи в рамках ОПЕК и нефтяного эмбарго Запада с 5 декабря. Антонов указал, что РФ не будет поставлять ресурс странам, которые поддержат потолок цен на нефть, и в таких условиях цены на сырье могут вырасти до $150 за баррель, пишет RT.

Кроме того, на рубль окажут влияние заседания ФРС США и Банка России, которые пройдут 14 и 16 декабря соответственно. Эти события могут «качнуть» российскую валюту к 55 или 70 рублям за доллар в зависимости от контекста изменений.

