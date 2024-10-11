СМИ: Правительство снизило требования к продаже валютной выручки для экспортеров
Правительство России решило ослабить требования к обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее постановление.
Порог продаж снизился с 50% до 25% от суммы, полученной по внешнеэкономическим контрактам. Обязанность по репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки была введена указом президента Владимира Путина в октябре 2023 года.
Это решение направлено на поддержание стабильности валютного курса и укрепление российского финансового рынка. Новые правила касаются экспортеров, работающих в ключевых отраслях, таких как топливно-энергетический комплекс, черная и цветная металлургия, а также химическая и лесная промышленность.
Новая норма будет действовать до 30 апреля 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин США объявил о санкциях против нефтяного сектора Ирана
- Медведев: Путин может потребовать капитуляцию Украины в случае победы Трампа
- Рэпер Diddy останется под стражей до суда по обвинениям в торговле людьми
- СМИ: Правительство снизило требования к продаже валютной выручки для экспортеров
- Продюсер Рудченко: Леонтьев не вернется к концертной деятельности
- Кеосаян призвал не сравнивать фестиваль «Евразия» с Голливудом и Каннами
- Взнос на соцстрахование для малого бизнеса увеличится до 3 018 рублей
- Девять мирных жителей ранены в Шебекино Белгородской области после ударов ВСУ
- В Москве посудомойщицу из Кадетского корпуса обвинили в терроризме
- МИД Польши сообщил о снижении выдачи виз россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru