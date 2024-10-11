СМИ: Правительство снизило требования к продаже валютной выручки для экспортеров

Правительство России решило ослабить требования к обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее постановление.

Порог продаж снизился с 50% до 25% от суммы, полученной по внешнеэкономическим контрактам. Обязанность по репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки была введена указом президента Владимира Путина в октябре 2023 года.

В России смягчили требование по обязательной продаже валютной выручки

Это решение направлено на поддержание стабильности валютного курса и укрепление российского финансового рынка. Новые правила касаются экспортеров, работающих в ключевых отраслях, таких как топливно-энергетический комплекс, черная и цветная металлургия, а также химическая и лесная промышленность.

Новая норма будет действовать до 30 апреля 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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