СМИ: Правительство снизило требования к продаже валютной выручки для экспортеров

Правительство России решило ослабить требования к обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее постановление.

Порог продаж снизился с 50% до 25% от суммы, полученной по внешнеэкономическим контрактам. Обязанность по репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки была введена указом президента Владимира Путина в октябре 2023 года.