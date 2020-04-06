СМИ: Правительство разрабатывает стресс-тесты для системообразующих предприятий

Правительство разработало для системообразующих компаний два варианта стресс-тестов по коронавирусу. Это чисто теоретические сценарии, которые должны определить степени риска для организаций, пишет РБК.

Согласно первому сценарию, режим самоизоляции в стране продлится до лета, а нефть упадет до 20 долларов за баррель на конец года. В таком случае предсказывается годовая инфляция в 4,5%, доллар останется на уровне выше 80 рублей.

Согласно второму сценарию, ограничения будут длиться до сентября, а цена на нефть достигнет 10 долларов за баррель. В таких условиях инфляция составит 5,5% за год, курс доллара вырастет до 89 рублей или выше к июлю, после чего скорректируется до уровня 82 рубля к четвертому кварталу.

В заданные сценарии должны быть поставлены системообразующие предприятия. Провести анализ того, что с ними произойдет поручено Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку, Новикомбанку и Промсвязьбанку, а также профильным министерствам.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в российской экономике наступает этап «новой реальности». По его словам, власти к нему готовы.

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) прогнозируют для российской экономики «с высокой вероятностью» период двухлетней рецессии. Главными причинами, указанными в прогнозе экономистов, являются снижение цен на нефть и пандемия коронавируса.

Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН отметил, что хоть дефолт РФ не грозит, но продление нерабочих сроков несет разорение большому количеству предприятий малого и среднего бизнеса.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН назвал прогноз ЦМАКП очень оптимистичным и объяснил это тем, что исследователи не обладают полнотой информации.



