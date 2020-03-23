СМИ: Правительство отказалось остановить «Платон» по просьбе перевозчиков

20 марта Ассоциация международных автомобильных перевозчиков обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с призывом освободить отрасль от платы по системе «Платон» до конца 2021 года.

Среди других просьб ассоциации — ввести мораторий на уплату транспортного налога на этот срок, субсидировать лизинговые платежи в 2020 году, отменить или сократить срок изоляции водителей по возвращении из зарубежных рейсов.

Автоперевозчики жалуются, что на фоне распространения коронавируса и принимаемых в связи с этим мер число водителей сокращается, падает эффективность использования транспортных средств, ухудшается финансовое положение международных автомобильных перевозчиков

Ранее Ространснадзор отменил весовой контроль большегрузного транспорта с продуктами питания, детскими товарами и лекарствами на срок с 25 марта по 25 апреля. Координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко в эфире НСН заявил, что к новому распоряжению есть много вопросов: как оно будет применяться, пока непонятно. Возможны случаи перегруза, так что правительство выбрало из двух зол меньшее, считает он.

