СМИ: Правительство отказалось остановить «Платон» по просьбе перевозчиков
Правительство России приняло решение не останавливать работу системы взимания платы с большегрузного транспорта «Платон». Об этом сообщил источник агентства ТАСС.
20 марта Ассоциация международных автомобильных перевозчиков обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с призывом освободить отрасль от платы по системе «Платон» до конца 2021 года.
Среди других просьб ассоциации — ввести мораторий на уплату транспортного налога на этот срок, субсидировать лизинговые платежи в 2020 году, отменить или сократить срок изоляции водителей по возвращении из зарубежных рейсов.
Автоперевозчики жалуются, что на фоне распространения коронавируса и принимаемых в связи с этим мер число водителей сокращается, падает эффективность использования транспортных средств, ухудшается финансовое положение международных автомобильных перевозчиков
Ранее Ространснадзор отменил весовой контроль большегрузного транспорта с продуктами питания, детскими товарами и лекарствами на срок с 25 марта по 25 апреля. Координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко в эфире НСН заявил, что к новому распоряжению есть много вопросов: как оно будет применяться, пока непонятно. Возможны случаи перегруза, так что правительство выбрало из двух зол меньшее, считает он.
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