СМИ: Правительство одобрило повышение лимита страховки по «длинным» вкладам
В законопроекте, одобренном комиссией по законопроектной деятельности при правительстве, предложено удвоить лимит страхового возмещения по рублевым сберегательным сертификатам физических лиц и индивидуальных предпринимателей — с 1,4 до 2,8 миллионов рублей. Повышенная защита будет распространяться на безотзывные инструменты сроком от трех лет, сообщает РБК со ссылкой на текст документа.
Инициатива направлена на стимулирование долгосрочного размещения средств в банках, говорится в пояснительной записке. Представитель Банка России в беседе с изданием подчеркнул, что регулятор видит своей задачей создание условий для притока «длинных» денег. В Агентстве по страхованию вкладов поддержали предложение, отметив, что увеличение лимита повысит привлекательность долгосрочных инструментов для населения.
Вопрос повышения страхового покрытия по долгосрочным сбережениям обсуждается с начала 2024 года. С инициативой выступала зампред ЦБ Ольга Полякова, а позже поручение проработать этот вопрос дал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Первоначально предлагалось расширить страхование не только по сертификатам, но и по вкладам сроком от трех лет. Однако в окончательной версии законопроекта Минфин ограничился только безотзывными сберегательными сертификатами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru