Россиянам напомнили о праве банка списать денежные средства со счета на вкладе
Проценты по депозиту вкладчика в банке могут быть аннулированы, если нарушены условия договора, рассказала управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, сообщает aif.ru.
По её словам, если клиент кредитной организации досрочно решил снять деньги или происходит списание средств по исполнительному производству, банк вправе забрать обратно все начисленные проценты. При этом Косарева пояснила, что когда исполнительный лист поступает в банк, тот обычно предпочтет списывать средства именно с депозита.
«В этом случае вкладчик может потерять не только часть своих сбережений, но и накопленные проценты. Особенно это касается вкладов, которые не предполагают досрочного снятия средств. Именно по ним чаще всего аннулируются начисленные проценты, если деньги были сняты раньше срока», - добавила финансист.
Ранее стало известно об опасности самых выгодных вкладов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru