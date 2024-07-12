СМИ: Правительство Германии избавилось от 88,4% биткоинов

Согласно данным, за день с биткоин-кошелька правительства перевели порядка 3200 биткоинов. Отмечается, что еще два перевода в 1000 BTC и 500 BTC были отправлены на два неизвестных адреса.

Криптоаналитик Микаэль ван де Поппе считает, что оставшиеся монеты стоимостью порядка 300 миллионов долларов также скоро будут проданы.

Ранее, 5 июля, курс биткойна активно снижался и стал торговаться у минимальных значений с конца февраля. Ситуация объясняется опасениями рынка, что Федеральная резервная система США пока не намерена снижать процентные ставки, передает «Радиоточка НСН».

