Криптоэксперт усомнился в падении стоимости биткоина ниже $50 тысяч

Эксперт допустил, что котировки главной криптовалюты опустятся ниже $60 тысяч. Однако он назвал маловероятным, что цена уйдет ниже $50 тысяч.

«Слишком много желающих купить его по цене выше этого уровня», - сказал криптоэксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В ночь на 19 марта курс биткоина на бирже BitMEX падал на 85% - до $8,9 тысячи. Руководство площадки объяснило ситуацию крупными заявками на продажу, сообщает «Радиоточка НСН».

