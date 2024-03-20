Криптоэксперт усомнился в падении стоимости биткоина ниже $50 тысяч
20 марта 202420:38
В 2024 году стоимость биткоина вряд ли упадет ниже $50 тысяч, считает основатель проекта TerraCrypto Никита Вассев.
Эксперт допустил, что котировки главной криптовалюты опустятся ниже $60 тысяч. Однако он назвал маловероятным, что цена уйдет ниже $50 тысяч.
«Слишком много желающих купить его по цене выше этого уровня», - сказал криптоэксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В ночь на 19 марта курс биткоина на бирже BitMEX падал на 85% - до $8,9 тысячи. Руководство площадки объяснило ситуацию крупными заявками на продажу, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru