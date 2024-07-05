Биткойн упал до минимальных значений февраля

Курс биткойна активно снижается 5 июля, сейчас криптовалюта торгуется у минимальных значений с конца февраля. Ситуация объясняется опасениями рынка, что Федеральная резервная система США пока не намерена снижать процентные ставки, сообщает CNBC.

Биткойн к 11:35 по московскому времени стоил 54 363 доллара США. В момент курс опускался ниже 53 800 долларов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за последний месяц первая в мире криптовалюта потеряла почти 23% стоимости.

Высокие процентные ставки воспринимаются как негативный фактор для биткойна, поскольку они уменьшают спрос на рисковые активы. Кроме того, власти Германии 4 июля реализовали на рынке единовременно около 3 тысяч биткойнов.

