Биткойн упал до минимальных значений февраля
Курс биткойна активно снижается 5 июля, сейчас криптовалюта торгуется у минимальных значений с конца февраля. Ситуация объясняется опасениями рынка, что Федеральная резервная система США пока не намерена снижать процентные ставки, сообщает CNBC.
Биткойн к 11:35 по московскому времени стоил 54 363 доллара США. В момент курс опускался ниже 53 800 долларов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за последний месяц первая в мире криптовалюта потеряла почти 23% стоимости.
Высокие процентные ставки воспринимаются как негативный фактор для биткойна, поскольку они уменьшают спрос на рисковые активы. Кроме того, власти Германии 4 июля реализовали на рынке единовременно около 3 тысяч биткойнов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru