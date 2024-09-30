СМИ: Поставка товаров в РФ через Киргизию может подорожать на 60%

Российские импортеры столкнулись с трудностями после введения Национальным банком Киргизии (НБКР) новых условий для участников внешнеэкономической деятельности, пишет Economist.kg.

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В связи с принятым решением российские импортеры не смогли поставлять товары из третьих стран транзитом через Киргизию. Им пришлось искать обходные пути для проведения оплаты. Таким образом, стоимость логистики выросла до от 1,5% до 3% на каждом этапе.

По итогу транспортировка через Киргизию может подорожать на 60%.

Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в беседе с НСН заявил, что проблема взаимодействия России и Китая не решится до тех пор, пока финансовые власти КНДР будут стараться максимально снизить риск последствий взаимодействия с РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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