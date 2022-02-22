СМИ: Послы ЕС обсуждают «ограниченные санкции» против России

Послы Евросоюза начали обсуждение «ограниченных санкций» в отношении России в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает Reuters.

Главы МИД стран Евросоюза примут во вторник «экстренные санкции» против России

На фоне принятого Москвой решения о признании республик Донбасса ряд стран заявили о планах ввести санкции против РФ. В частности, ограничения готовят США, Великобритания, Канада. Кроме того, санкции против Москвы намерены ввести в Евросоюзе.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к подготовке текста нового решения об антироссийских санкциях. При этом Боррель отметил, что работа над документом «не означает, что сегодня мы примем все решения» по рестрикциям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции ЕССанкции Против России
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