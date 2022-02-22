СМИ: Послы ЕС обсуждают «ограниченные санкции» против России

На фоне принятого Москвой решения о признании республик Донбасса ряд стран заявили о планах ввести санкции против РФ. В частности, ограничения готовят США, Великобритания, Канада. Кроме того, санкции против Москвы намерены ввести в Евросоюзе.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к подготовке текста нового решения об антироссийских санкциях. При этом Боррель отметил, что работа над документом «не означает, что сегодня мы примем все решения» по рестрикциям.

