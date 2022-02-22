Главы МИД стран Евросоюза примут во вторник «экстренные санкции» против России
Главы МИД стран Евросоюза на внеочередной неформальной встрече во Франции 22 февраля примут экстренные санкции в отношении России после сообщения о признании независимости Донецкой и Луганской республик. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
По его словам, на совете будут приняты решения, касающиеся ответа ЕС. Речь пока идет о части санкций, а не о полном пакете.
США также намерены объявить во вторник о введении новых санкций в отношении России как ответ на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление представителя Белого дома.
Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза выступил с телеобращением к гражданам РФ, заявив о принял решение незамедлительно признать независимость ЛНР и ДНР.
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