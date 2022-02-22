Главы МИД стран Евросоюза примут во вторник «экстренные санкции» против России

Главы МИД стран Евросоюза на внеочередной неформальной встрече во Франции 22 февраля примут экстренные санкции в отношении России после сообщения о признании независимости Донецкой и Луганской республик. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Без доллара и SWIFT? Что грозит России за признание ДНР и ЛНР

По его словам, на совете будут приняты решения, касающиеся ответа ЕС. Речь пока идет о части санкций, а не о полном пакете.

США также намерены объявить во вторник о введении новых санкций в отношении России как ответ на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление представителя Белого дома.

Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза выступил с телеобращением к гражданам РФ, заявив о принял решение незамедлительно признать независимость ЛНР и ДНР.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры