СМИ: Россияне с 2022 года потратили на жилье в Дубае на 6,3 миллиарда долларов
С 2022 года россияне потратили более 6,3 миллиарда долларов на недвижимость в Дубае, следует из доклада исследовательской лаборатории EU Tax Observatory Парижской школы экономики.
Уточняется, что около 2,4 миллиарда долларов было потрачено на покупку жилья, еще 3,9 миллиарда долларов вложено в объекты на этапе строительства.
При этом до 2022 года общая стоимость недвижимости россиян в Дубае оценивалась в 3,7 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что к концу 2024 года доля квартир, которые россияне покупают, делают ремонт и перепродают, может вырасти до 38%. На 1 апреля 2024 года доля таких квартир уже достигла 10%. В 2023 году число таких квартир составляло 6%, а в 2022 году - 5%, передает «Радиоточка НСН».
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