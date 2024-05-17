СМИ: Россияне с 2022 года потратили на жилье в Дубае на 6,3 миллиарда долларов

Уточняется, что около 2,4 миллиарда долларов было потрачено на покупку жилья, еще 3,9 миллиарда долларов вложено в объекты на этапе строительства.

При этом до 2022 года общая стоимость недвижимости россиян в Дубае оценивалась в 3,7 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что к концу 2024 года доля квартир, которые россияне покупают, делают ремонт и перепродают, может вырасти до 38%. На 1 апреля 2024 года доля таких квартир уже достигла 10%. В 2023 году число таких квартир составляло 6%, а в 2022 году - 5%, передает «Радиоточка НСН».

