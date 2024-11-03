СМИ: Посещаемость ТЦ в РФ уменьшилась на 4% за год из-за маркетплейсов

Посещаемость российских торговых центров снизилась на 4% в этом году по сравнению с показателями прошлого года из-за давления онлайн-магазинов, передает газета «Коммерсант».

«Фантастические цифры»: ТЦ «отобьют» рост налогов повышением цен для потребителей

Так, по данным газеты, в торговых центрах Санкт-Петербурга наблюдается снижение в 6%.

Кроме того, «Черная пятница» уже не приносит ожидаемых результатов, поскольку участники рынков не имеют желания продвигать этот вид распродаж.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил НСН, что повышение ключевой ставки ЦБ стало страшным сном для торговых центров, которые больше не смогут позволить себе кредитные средства.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
ТЕГИ:РоссияТорговые Центры

Горячие новости

Все новости

партнеры