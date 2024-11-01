«Страшный сон»: Торговые центры ждут от государства компенсации кредитных ставок
Олег Войцеховский заявил НСН, что потенциальная ставка в 25-27% за кредит в год – это страшный сон для торговых центров.
Повышение ключевой ставки ЦБ стало страшным сном для торговых центров, которые больше не смогут позволить себе кредитные средства, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. По его словам, в этой ситуации без поддержки государства начнется «чехарда с собственностью» на торговые центры.
В 2025 году с банкротством могут столкнуться более 200 торговых центров в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. В отрасли указывают, что резкое повышение ключевой ставки ЦБ значительно увеличивает кредитную нагрузку на ТЦ, что приведет к сложностям уже в ближайшее время. Собственники торговых центров уже обратились в профильные ведомства за поддержкой в виде льгот по кредитам. Войцеховский подтвердил тяжелое положение отрасли.
«Конечно, очень будет влиять подъем ставки ЦБ, кредит для любой коммерческой организации будет выше минимум на 1-2%, чем ставка. А 25-27% за кредит в год – это вообще такая ставка, которую торговые центры даже в страшном сне не могли представить. Под эту кредитную ставку ни один проект построить нельзя. Если мы смотрим не на проект, который в самом начале, а на проект, который уже запущен, бизнес-план выполнить не получится никак», - отметил он.
По его словам, в отрасли ожидают государственной компенсации неподъемных ставок на федеральном уровне.
«Необходима государственная компенсация ставок. Иначе у нас может начаться очередная чехарда с собственностью на торговые центры. Мы, честно говоря, очень рассчитываем на поддержку государства. Это вопрос федерального уровня, я думаю, его рассмотрят с должным вниманием. Вероятность, что прислушаются, есть, все понимают ситуацию», - заключил собеседник НСН.
В ближайшие два-три года могут закрыться 10-15% российских торговых центров, при этом половина ТЦ устарела, заявил ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров «Радиоточке НСН».
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