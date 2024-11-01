«Страшный сон»: Торговые центры ждут от государства компенсации кредитных ставок

Повышение ключевой ставки ЦБ стало страшным сном для торговых центров, которые больше не смогут позволить себе кредитные средства, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. По его словам, в этой ситуации без поддержки государства начнется «чехарда с собственностью» на торговые центры.

В 2025 году с банкротством могут столкнуться более 200 торговых центров в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. В отрасли указывают, что резкое повышение ключевой ставки ЦБ значительно увеличивает кредитную нагрузку на ТЦ, что приведет к сложностям уже в ближайшее время. Собственники торговых центров уже обратились в профильные ведомства за поддержкой в виде льгот по кредитам. Войцеховский подтвердил тяжелое положение отрасли.