СМИ: Польша предложила ввести потолок цен на российскую нефть в $30 за баррель

Ранее СМИ сообщили, что страны Евросоюза и Группы семи обсуждают установление потолка цен на российское топливо на уровне $65-70 за баррель. Представители европейских стран пока не пришли к единому мнению, пишет RT. Для принятия решения необходимо согласие всех государств ЕС.

«Большинство стран согласились с ценой за исключением Польши», — отмечает издание.

По словам источников, в Варшаве хотели бы установить более низкий предел в $30 за баррель.

