СМИ: Польша предложила ввести потолок цен на российскую нефть в $30 за баррель
Польша выступает за введение потолка цен на нефть из России на уровне $30 за баррель. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов.
Ранее СМИ сообщили, что страны Евросоюза и Группы семи обсуждают установление потолка цен на российское топливо на уровне $65-70 за баррель. Представители европейских стран пока не пришли к единому мнению, пишет RT. Для принятия решения необходимо согласие всех государств ЕС.
«Большинство стран согласились с ценой за исключением Польши», — отмечает издание.
По словам источников, в Варшаве хотели бы установить более низкий предел в $30 за баррель.
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