Доллар на мировом рынке достиг максимума с ноября 2022 года

Курс доллара США достиг максимума с ноября 2022 года относительно основных мировых валют, пишет Financial Times.

Индекс доллара впервые за два года превысил 110 пунктов, валюта вышла на уровень $1,0208 за евро и $1,2123 за британский фунт.

Причиной взлета американской валюты аналитики назвали публикацию данных по занятости в США. Так, число новых рабочих мест превзошло ожидания аналитиков, что может заставить Федеральную резервную систему повременить со снижением ставок.