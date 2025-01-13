Доллар на мировом рынке достиг максимума с ноября 2022 года

Курс доллара США достиг максимума с ноября 2022 года относительно основных мировых валют, пишет Financial Times.

Индекс доллара впервые за два года превысил 110 пунктов, валюта вышла на уровень $1,0208 за евро и $1,2123 за британский фунт.

Причиной взлета американской валюты аналитики назвали публикацию данных по занятости в США. Так, число новых рабочих мест превзошло ожидания аналитиков, что может заставить Федеральную резервную систему повременить со снижением ставок.

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Всё большее количество стран сокращает использование доллара США. Об этом ранее заявил доцент Финансового университета при российском правительстве Игорь Балынин. По его мнению, это происходит в связи с тем, что американская валюта стала «токсичной» из-за «безответственной политики» Вашингтона, желавшего «экономически подчинить себе все страны мира», но не сумевшего это сделать.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил в социальной сети Truth Social странам БРИКС введением 100-процентных пошлин при отказе от доллара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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