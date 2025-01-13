Доллар на мировом рынке достиг максимума с ноября 2022 года
Курс доллара США достиг максимума с ноября 2022 года относительно основных мировых валют, пишет Financial Times.
Индекс доллара впервые за два года превысил 110 пунктов, валюта вышла на уровень $1,0208 за евро и $1,2123 за британский фунт.
Причиной взлета американской валюты аналитики назвали публикацию данных по занятости в США. Так, число новых рабочих мест превзошло ожидания аналитиков, что может заставить Федеральную резервную систему повременить со снижением ставок.
Всё большее количество стран сокращает использование доллара США. Об этом ранее заявил доцент Финансового университета при российском правительстве Игорь Балынин. По его мнению, это происходит в связи с тем, что американская валюта стала «токсичной» из-за «безответственной политики» Вашингтона, желавшего «экономически подчинить себе все страны мира», но не сумевшего это сделать.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил в социальной сети Truth Social странам БРИКС введением 100-процентных пошлин при отказе от доллара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru