СМИ: Газпром предложил Молдавии скидку взамен на отдаление от ЕС
Основная причина отказа «Газпрома» от заключения нового договора о предоставлении газа Молдавии – стремление России заставить партнера отказаться от интеграции с Евросоюзом. Об этом заявили источники газеты Financial Times.
По данным собеседника издания, Россия якобы предложила Молдавии 25% скидку на покупку газа взамен на отказ от сближения с ЕС. В частности, Москва попросила Кишинев приостановить проведение реформ на энергетическом рынке. При этом договор с Брюсселем уже был согласован ранее.
В республике отказались от подобных условий, в связи с чем Россия потребовала вернуть долг за предоставление топлива, сформировавшийся еще в середине 1990-х годов. Размер задолженности составляет $709 млн.
По заявлениям источника, осложнения в вопросе поставок газа в Молдавию начались после смены главы республики. 24 декабря 2020 года к власти в этой стране пришла Майя Санду, сменив на посту Игоря Додона.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Молдавия не сможет отказаться от российского газа и либо договорится с «Газпромом», либо будет переплачивать посредникам из Румынии, Польши или Украины.
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