СМИ: Газпром предложил Молдавии скидку взамен на отдаление от ЕС

Основная причина отказа «Газпрома» от заключения нового договора о предоставлении газа Молдавии – стремление России заставить партнера отказаться от интеграции с Евросоюзом. Об этом заявили источники газеты Financial Times.

«Никакой политики»: «Газпром» пригрозил оставить Молдавию без газа за многомиллионные долги

По данным собеседника издания, Россия якобы предложила Молдавии 25% скидку на покупку газа взамен на отказ от сближения с ЕС. В частности, Москва попросила Кишинев приостановить проведение реформ на энергетическом рынке. При этом договор с Брюсселем уже был согласован ранее.

В республике отказались от подобных условий, в связи с чем Россия потребовала вернуть долг за предоставление топлива, сформировавшийся еще в середине 1990-х годов. Размер задолженности составляет $709 млн.

По заявлениям источника, осложнения в вопросе поставок газа в Молдавию начались после смены главы республики. 24 декабря 2020 года к власти в этой стране пришла Майя Санду, сменив на посту Игоря Додона.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Молдавия не сможет отказаться от российского газа и либо договорится с «Газпромом», либо будет переплачивать посредникам из Румынии, Польши или Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:Российский ГазМолдавия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры