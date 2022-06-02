МК: Цены на фрукты и овощи в Крыму снизили из-за поставок из Херсонской области

В Крыму продавцы овощей и фруктов пожаловались на переизбыток товаров из-за их поставок из Херсонской области, в результате чего предприниматели республики вынуждены резко понижать цены на свою продукцию. Об этом сообщает издание MK.

По данным источника, фрукты и овощи из Херсонской области продаются в Крыму по очень низкой цене. В связи с этим продавцы из республики жалуются на то, что «их труд обесценивается».