СМИ: Отпускные цены на зерновой кофе в России вырастут на 20%
Крупнейшие поставщики предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на зерновой кофе с 1 марта в среднем на 20%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в ритейле. Один из них не исключил, что это повышение может стать не единственным в текущем году.
Среди причин подорожания называют дефицит сырья, засуху в регионах выращивания кофе, а также значительный рост цен на сорта арабика и робуста.
Накануне биржевые цены на арабику обновили исторический рекорд, превысив $7900 за тонну. С начала этого года стоимость арабики увеличилась более чем на 10% после в целом стабильной динамики декабря.
Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с НСН рассказал, из-за чего кофе становится на глобальном рынке все дороже и дороже. По его словам, в 2025 году «мы не лишимся кофе, но надо быть готовыми к тому, что год будет непростым, стоимость кофе будет чувствительно выше».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru