СМИ: Отпускные цены на зерновой кофе в России вырастут на 20%

Крупнейшие поставщики предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на зерновой кофе с 1 марта в среднем на 20%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в ритейле. Один из них не исключил, что это повышение может стать не единственным в текущем году.

Среди причин подорожания называют дефицит сырья, засуху в регионах выращивания кофе, а также значительный рост цен на сорта арабика и робуста.