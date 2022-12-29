СМИ: Оптовые цены на электроэнергию в России достигли исторического максимума

По данным издания, 19-26 декабря на рынке было зафиксировано наиболее заметное увеличение цен на сутки вперед, индекс вырос на 20,6% по сравнению с прошлогодними показателями, до 1,7 тыс. рублей за 1 МВт/ч. При этом 24 декабря цена достигла исторического рекорда: более 1,8 тыс. рублей за 1 МВт/ч, пишет Ura.ru.

По данным «Совета потребителей энергии», в декабре предложение атомных электростанций снизилось в среднем на 2,8 ГВт/ч по сравнению с ноябрем. Как сообщили в «Росэнергоатоме», в декабре на плановых ремонтах находятся четыре блока мощностью 3,6 ГВт на Ростовской, Нововоронежской, Ленинградской и Балаковской АЭС. Для покрытия выработки АЭС включались более дорогие теплоэлектростанции. Вместе с тем с 1 декабря были индексированы на 8,5% цены на газ, это стало одним из основных факторов роста цен выработки ТЭС.

В совете указали, что на рынке нет механизмов, компенсирующих потребителям электроэнергии затраты на фоне снижения надежности генерации. В свою очередь, ФАС начала анализировать причины роста цен и направила запросы в «Совет рынка». По результатам модельных расчетов регулятора было определено, что на рост стоимости повлияли снижение выработки ГЭС и увеличение предложения ТЭС, пишет Газета.ру.

