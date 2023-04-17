СМИ: Новый транш МВФ для Украины вызвал гнев глобального Юга

Ранее МВФ выделил Киеву $15,6 млрд, напоминает Ura.ru.

По данным Bloomberg, страны глобального Юга сомневаются в «жизнеспособности послевоенной международной финансовой архитектуры», и любая помощь Киеву лишь усугубляет ситуацию.

«Азия и Африка раздражены из-за очевидной предвзятости МВФ еще с тех пор, как ... институт выделил огромные средства для оказания помощи странам Европы в период кризиса еврозоны», — отмечается в материале.

Агентство указывает, что решение МВФ о транше Киеву противоречит политике организации. Так, фонд всегда избегал предоставления кредитов вовлеченным в военные конфликты государствам, отмечает телеканал «360».

