СМИ: Новый транш МВФ для Украины вызвал гнев глобального Юга
Некоторые развивающиеся страны выразили недовольство из-за выделения Международным валютным фондом (МВФ) многомиллиардного транша Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее МВФ выделил Киеву $15,6 млрд, напоминает Ura.ru.
По данным Bloomberg, страны глобального Юга сомневаются в «жизнеспособности послевоенной международной финансовой архитектуры», и любая помощь Киеву лишь усугубляет ситуацию.
«Азия и Африка раздражены из-за очевидной предвзятости МВФ еще с тех пор, как ... институт выделил огромные средства для оказания помощи странам Европы в период кризиса еврозоны», — отмечается в материале.
Агентство указывает, что решение МВФ о транше Киеву противоречит политике организации. Так, фонд всегда избегал предоставления кредитов вовлеченным в военные конфликты государствам, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru