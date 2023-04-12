МВФ предрек усугубление энергетического кризиса в Европе из-за Украины

В организации указали на вероятность значительного роста цен на газ. Это может привести к обострению социально-экономической ситуации на континенте, полагают эксперты МВФ.

Аналитики фонда считают, что вместе с энергетическим кризисом ухудшится ситуация с продовольственной безопасностью. Самый серьезный удар придется на страны с низким уровнем доходов, предупредили в МВФ.

В беседе с «Радиоточкой НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что РФ не понесет потерь в случае отказа Германии от российского сжиженного природного газа (СПГ).

