МВФ предрек усугубление энергетического кризиса в Европе из-за Украины
Эскалация украинского конфликта может привести к новому витку энергетического кризиса в Европе, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
В организации указали на вероятность значительного роста цен на газ. Это может привести к обострению социально-экономической ситуации на континенте, полагают эксперты МВФ.
Аналитики фонда считают, что вместе с энергетическим кризисом ухудшится ситуация с продовольственной безопасностью. Самый серьезный удар придется на страны с низким уровнем доходов, предупредили в МВФ.
В беседе с «Радиоточкой НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что РФ не понесет потерь в случае отказа Германии от российского сжиженного природного газа (СПГ).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru