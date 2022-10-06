СМИ: новые санкции ЕС против России нанесут удар по глобальному нефтяному рынку
Новые санкции Евросоюза против России, которые предусматривают введение предельных цен на нефть, перевозимую морским путем, нанесут удар по глобальному нефтяному рынку. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Попытки ограничить цены на российские энергоресурсы приведут к тому, что Москва перестанет их поставлять за рубеж, о чём она неоднократно предупреждала страны Запада», — говорится в материале.
При этом, как отмечается, недавнее решение России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 30% итак нанесло урон по позициям администрации президента США Джо Байдена в преддверии выборов в Сенат.
«В Белом доме до сих пор пребывают в состоянии шока от договоренности Москвы и Эр-Рияда, так как власти США до последнего надеялись отговорить членов ОПЕК+», - отмечает Bloomberg.
Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал попытки ограничить цены на российские энергоресурсы, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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