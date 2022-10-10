Немецким властям предложили способ ограничить цены на газ для потребителей

Согласно предложенной программе, на первом этапе власти Германии выплатят пособие, равное месячному счету за газ, малому и среднему бизнесу, а также частным домохозяйствам. Кроме того, правительство примет на себя и затраты на централизованное отопление. Ориентироваться власти будут на сумму, ежемесячно выплачиваемую потребителями в качестве предоплаты.

Второй этап пройдет в марте-апреле 2023 года. Он будет включать в себя введение в ФРГ лимита цен на топливо. При этом 60-80% от планируемого потребления газа будет оплачиваться по субсидированной правительством цене, а 20% — согласно цене топлива на рынке. Планируется, что субсидированная стоимость составит 12-14 центов за киловатт-час.

По мнению источников Reuters, стоимость первого этапа составит 5 млрд евро, всего же Германия потратит на реализацию плана 35 млрд евро. Сейчас комиссия продолжает разработку индивидуальных условий сдерживания цен для промышленности.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе опустились ниже $1500 за тысячу кубометров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

