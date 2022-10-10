Немецким властям предложили способ ограничить цены на газ для потребителей
Экспертная комиссия Германии предложила правительству введение двухэтапного плана сдерживания роста цен на газ для потребителей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект документа.
Согласно предложенной программе, на первом этапе власти Германии выплатят пособие, равное месячному счету за газ, малому и среднему бизнесу, а также частным домохозяйствам. Кроме того, правительство примет на себя и затраты на централизованное отопление. Ориентироваться власти будут на сумму, ежемесячно выплачиваемую потребителями в качестве предоплаты.
Второй этап пройдет в марте-апреле 2023 года. Он будет включать в себя введение в ФРГ лимита цен на топливо. При этом 60-80% от планируемого потребления газа будет оплачиваться по субсидированной правительством цене, а 20% — согласно цене топлива на рынке. Планируется, что субсидированная стоимость составит 12-14 центов за киловатт-час.
По мнению источников Reuters, стоимость первого этапа составит 5 млрд евро, всего же Германия потратит на реализацию плана 35 млрд евро. Сейчас комиссия продолжает разработку индивидуальных условий сдерживания цен для промышленности.
Ранее стало известно, что цены на газ в Европе опустились ниже $1500 за тысячу кубометров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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