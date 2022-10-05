Министр экономики ФРГ Хабек назвал виновников высоких цен на газ
Дружественные Германии страны Евросоюза и США по факту играют против Берлина, когда речь заходит о борьбе на топливном рынке. Об этом заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, сообщает газета Die Welt.
По словам министра, в завышенных ценах на сжиженный природный газ виноваты недобросовестные компании-экспортеры этого вида сырья в ЕС и Америке.
«Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются цен до луны. Конечно, это влечет за собой проблемы, о которых мы должны говорить», — отметил Хабек.
Он также призвал власти Евросоюза проконтролировать поведение государств-членов объединения по этому вопросу.
Ранее жители Германии пожаловались на холод в домах из-за дорогого газа, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru