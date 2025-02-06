СМИ: Немецкая компания решила не запускать газопоршневое производство в Тюмени
Немецкая компания West-Ost Energie GmbH приостановила проект о локализации производства по сборке газопоршневых установок в Тюменской области, сообщает издание «Деловой квартал» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Компания подписала соглашение с правительством Тюмени в марте 2022 года. Предполагалось, что к 2025 году в проект будет вложено почти 100 миллионов рублей, что позволит локализовать сборку оборудования в регионе.
West-Ost Energie специализируется на газопоршневых установках и теплоэнергостанциях, головное производство компании находится в Берлине. Компания присутствует на российском рынке с 2006 года.
Ранее сообщалось, что завод китайской компании TPV Technology, на котором происходила сборка телевизоров брендов Philips, Sony, Sharp, Infomir, Panasonic и AOC, остановили в Шушарах (Ленинградская область). Отмечается, что данное решение было принято по причине возникших трудностей с оплатой комплектующих через Китай, а также под угрозой вторичных санкций со стороны ЕС и США, напоминает «Радиоточка НСН».
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