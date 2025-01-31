Mars не подтвердила остановку производства в России ее кормов для животных

Компания Mars, владеющая популярными брендами кормов для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba, опровергла информацию об исчезновении ее продукции с российского рынка. Об этом РБК заявил представитель компании.

По его словам, все линейки кормов производятся в полном объеме, снижение не планируется. Он также уточнил, что эта продукция более чем на 90% производится из российского сырья.