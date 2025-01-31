Mars не подтвердила остановку производства в России ее кормов для животных

Компания Mars, владеющая популярными брендами кормов для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba, опровергла информацию об исчезновении ее продукции с российского рынка. Об этом РБК заявил представитель компании.

По его словам, все линейки кормов производятся в полном объеме, снижение не планируется. Он также уточнил, что эта продукция более чем на 90% производится из российского сырья.

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В компании добавили, что направили в Россельхознадзор просьбу аттестовать зарубежное предприятие, производящее используемый компанией ингредиент.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что корма Whiskas, Felix, Chappi, Pedigree, Pro Plan, «Гурмэ» и «Дарлинг» могут исчезнуть из продажи в России из-за запрета Россельхознадзора на ввоз добавок для их изготовления из-за вспышки вируса ящура в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что на границе России отмечены единичные случаи конфискации молочных и мясных продуктов из Евросоюза из-за запрета Россельхознадзора.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПитаниеДомашние Животные

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