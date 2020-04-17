СМИ: Нефтяные компании получили информацию по объемам сокращения добычи
Министерство энергетики представило российским нефтяным компаниям информацию по необходимому объему сокращений добычи в рамках новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Агентство передает, что распределение объемов сокращений добычи будет равномерно разделено по всем компаниям в данной отрасли, то есть каждая компания пропорционально сократит объемы на определенные проценты.
Ранее стало известно, что РФ и Саудовская Аравия готовы расширить меры для стабилизации рынка нефти. 10 апреля ОПЕК+ согласовала сделку о сокращении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки в следующие два месяца, более 7 млн во второй половине года и по 5,8 млн в сутки до конца апреля 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru