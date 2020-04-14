Три нефтяных сценария, Сколько будет стоить нефть после сделки ОПЕК+

Тем не менее, отметил Дюков, «Газпром нефть» готова к самым разным сценариям положения дел на мировом нефтяном рынке, в том числе и к цене нефти в 15 долларов за баррель нефти марки Brent. В более оптимистичном прогнозе рассматривается вариант в 30 долларов за баррель и дальнейший рост цен в 2021 году,

Ранее в эфире НСН член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев рассказал о трех возможных направлениях, по которым могут развиваться события на нефтяном рынке. «Всего есть три возможных варианта развития событий. Первый предполагает дальнейшее углубление мирового экономического кризиса, распространение пандемии коронавируса, остановку всех мер государственных связей и стагнацию промышленного производства. В этом случае цены на нефть будут держаться в диапазоне 20-30 долларов за баррель. Другой сценарий говорит о постепенном восстановлении потребления нефти и мировой экономики, и признаки восстановления станут заметны уже к июню. Тогда диапазон цен будет 40-50 долларов за баррель. В третьем варианте отложенный спрос на большинство товаров, который копится сейчас, вызовет резкий скачок экономики и потребления, как только будет решена проблема коронавируса. Тогда цены на нефть смогут превысить 60 долларов за баррель. В целом к концу года ожидается, что фактор коронавируса перестанет воздействовать и цены на нефть вернутся к докризисному уровню. К сожалению, пока мы наблюдаем тот уровень цен, который соответствует пессимистическому сценарию развития», - заявил эксперт.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул важность сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, так как она может удержать цены на нефть от обвального снижения.

