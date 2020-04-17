РФ и Саудовская Аравия готовы расширить меры по стабилизации рынка нефти

К соответствующему выводу пришли в ходе телефонного разговора глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазиз бен Сальман. Стороны условились о дальнейших контактах по нефтяному вопросу.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились о снижении объёмов нефтедобычи в три этапа, сделка действует до конца апреля 2022 года. Согласно достигнутым договорённостям, Россия в мае-июне снизит нефтедобычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

