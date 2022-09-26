СМИ: Нефтегазовые доходы в ₽1 трлн могут выделить для ослабления рубля
Минфин РФ в 2023 году ожидает получения бюджетом дополнительных нефтегазовых доходов на 939 млрд руб, средства могут направить на закупки валюты для ослабления рубля и повышения доходов бюджета. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.
Как отметил источник газеты, теоретически все сверхдоходы могут пойти на закупки валюты, однако это маловероятно.
«Бюджет формируется на основе новых параметров бюджетного правила, которое будет законодательно закреплено, поэтому возможность [возобновить интервенции] есть, в том числе в переходный период», — рассказал собеседник издания.
По прогнозам Минфина, ежегодный объем базовых поступлений от нефти и газа в 2023–2025 годах составит около 8 трлн рублей. Все полученное свыше этой суммы будет считаться сверхдоходами. Ранее в бюджете работал механизм цены отсечения: с 2017 года все нефтегазовые доходы при цене свыше $40 за баррель считались сверхдоходами. Правило перестало действовать в феврале текущего года из-за заморозки валютных резервов РФ. Власти пока не приняли финального решения по новому механизму бюджетного правила.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+151 тыс. / сут.
Умерли
387 тыс.+310 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+162 тыс. / сут.
- СМИ сообщили о стрельбе в школе в Ижевске
- Глава Иркутской области поручил усилить меры безопасности после стрельбы в военкомате
- Производители метанола в России сократили производство до минимума
- В МИД Казахстана прокомментировали референдумы в Донбассе словами о территориальной целостности стран
- СМИ: Нефтегазовые доходы в ₽1 трлн могут выделить для ослабления рубля
- Хакеры взломали «Наше Радио»
- Постпред РФ в Вене заявил, что МАГАТЭ убедилось в обстрелах ЗАЭС Украиной
- Блинкен: Республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области не признают частью России
- Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 2 октября
- СМИ: В Усть-Илимске неизвестный открыл стрельбу в военкомате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru