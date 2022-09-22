Правительство утвердило проект бюджета на ближайшие три года
Кабинет министров РФ одобрил проект федерального бюджета страны на 2023-2025 годы, сообщает пресс-служба правительства.
В сообщении говорится, что доходы и расходы в 2023 году ожидаются на уровне примерно в 26 трлн рублей и 29 трлн рублей, соответственно. Дефицит бюджета - порядка 2% ВВП, или около трёх трлн рублей.
Отмечается, что проект бюджета должен быть до 1 октября внесён на рассмотрение в Госдуму
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что властям необходимо сохранить линию на устойчивость и сбалансированность бюджета на ближайшие три года, что позволит последовательно решать намеченные задачи «по важнейшим направлениям развития страны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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