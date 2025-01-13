СМИ: Индия отклонит нефтяные танкеры, попавшие под санкции США
Индия отклонит нефтяные танкеры, попавшие под санкции США, пишет агентство Bloomberg со ссылкой индийского чиновника.
По его словам, это не касается кораблей, зафрахтованных до 10 января. При этом теперь индийские банки будут требовать сертификаты происхождения сырья, чтобы избежать вторичных санкций из-за связей с российскими поставщиками.
Китайская сторона уже отказалась принять в порту три находящихся под санкциями США танкера с нефтью из России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на системы по отслеживанию движения судов.
Уточняется, что речь идет о судах Olia с 709 тысячами баррелей нефти, которое остается в Желтом море, танкере Mermar с 755 тысячами баррелями нефти (ожидает у побережья) и корабле Huihai Pacific с 770 тысячами баррелей нефти (судно стоит в море без движения после того, как изменило курс, должно было прибыть в порт 15 января).
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что новые санкции против российской нефти взвинтят цены на рынке, что выгодно для России и меньше всего выгодно США. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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