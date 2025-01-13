СМИ: Индия отклонит нефтяные танкеры, попавшие под санкции США

Китайская сторона уже отказалась принять в порту три находящихся под санкциями США танкера с нефтью из России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на системы по отслеживанию движения судов.

Уточняется, что речь идет о судах Olia с 709 тысячами баррелей нефти, которое остается в Желтом море, танкере Mermar с 755 тысячами баррелями нефти (ожидает у побережья) и корабле Huihai Pacific с 770 тысячами баррелей нефти (судно стоит в море без движения после того, как изменило курс, должно было прибыть в порт 15 января).

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что новые санкции против российской нефти взвинтят цены на рынке, что выгодно для России и меньше всего выгодно США. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

