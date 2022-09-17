СМИ назвали страны, которые могут купить 50% российской нефти после отказа ЕС

Россия найдет новые рынки сбыта для половины объемов поставок сырой нефти, от которой откажется Евросоюз. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler.

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Ранее стало известно, что США и их союзники в Группе семи и ЕС решили с 5 декабря запретить морские перевозки российской нефти. При этом с 5 февраля будет введен аналогичный запрет в отношении нефтепродуктов.

Эксперты отмечают, что в грядущем зимнем сезоне до 1 млн баррелей российской нефти ежедневно могут покупать Индонезия, Пакистан, Бразилия, ЮАР, Шри-Ланка, ряд ближневосточных стран.

По данным аналитиков, только государства Ближнего Востока могут импортировать до 500 тысяч баррелей нефти из РФ в день. Затем эти страны смогут перенаправить часть объемов сырья на экспорт.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияНефть
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