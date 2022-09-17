СМИ назвали страны, которые могут купить 50% российской нефти после отказа ЕС
Россия найдет новые рынки сбыта для половины объемов поставок сырой нефти, от которой откажется Евросоюз. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler.
Ранее стало известно, что США и их союзники в Группе семи и ЕС решили с 5 декабря запретить морские перевозки российской нефти. При этом с 5 февраля будет введен аналогичный запрет в отношении нефтепродуктов.
Эксперты отмечают, что в грядущем зимнем сезоне до 1 млн баррелей российской нефти ежедневно могут покупать Индонезия, Пакистан, Бразилия, ЮАР, Шри-Ланка, ряд ближневосточных стран.
По данным аналитиков, только государства Ближнего Востока могут импортировать до 500 тысяч баррелей нефти из РФ в день. Затем эти страны смогут перенаправить часть объемов сырья на экспорт.
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