СМИ назвали причину развала сделки ОПЕК

Инициатором выхода из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти стала Саудовская Аравия. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленных российских чиновников.

Россия же, по их словам, напротив, выступала за продолжение сделки.

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По словам другого источника, Саудовская Аравия хотела использовать распространение коронавируса, чтобы предложить максимальные издержки от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК, пишет «Газета.ру».

Обвал цен на нефть произошел на фоне результатов заседания ОПЕК+, на котором Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти во втором квартале 2020 года, передает Ura.ru.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН назвал причины и возможности по изменению цен на нефть.

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ФОТО: pixabay.com
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