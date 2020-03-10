СМИ назвали причину развала сделки ОПЕК
Инициатором выхода из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти стала Саудовская Аравия. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленных российских чиновников.
Россия же, по их словам, напротив, выступала за продолжение сделки.
По словам другого источника, Саудовская Аравия хотела использовать распространение коронавируса, чтобы предложить максимальные издержки от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК, пишет «Газета.ру».
Обвал цен на нефть произошел на фоне результатов заседания ОПЕК+, на котором Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти во втором квартале 2020 года, передает Ura.ru.
Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН назвал причины и возможности по изменению цен на нефть.
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