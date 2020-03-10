СМИ назвали причину развала сделки ОПЕК

По словам другого источника, Саудовская Аравия хотела использовать распространение коронавируса, чтобы предложить максимальные издержки от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК, пишет «Газета.ру».

Обвал цен на нефть произошел на фоне результатов заседания ОПЕК+, на котором Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти во втором квартале 2020 года, передает Ura.ru.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН назвал причины и возможности по изменению цен на нефть.

