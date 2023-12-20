СМИ: На Западе усомнились, что Россия не нарушает обязательства перед ОПЕК+

Экспорт нефтепродуктов из России достиг максимальных значений с сентября. Так, по данным Vortexa Ltd., с 20 ноября по 17 декабря его объемы составляли около 2,4 млн баррелей в день. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Reuters: три греческие компании перестали перевозить российскую нефть

Отмечается, что за неделю поставки составили три миллиона баррелей в сутки (рекорд с конца марта). Вместе с тем российские морские поставки нефти выросли до 3,28 млн баррелей в день.

Отмечается, что такие показатели дают повод ОПЕК+ сделать выводы, что Москва нарушает обязательства по уменьшению уровня добычи и экспорта нефти. При этом России давно не публикует официальный объем добычи, но о нем можно судить, исходя из экспорта и объемов переработки, растущих на фоне падения нефтяных котировок.

Ранее Евросоюз разрешил Словакии еще год экспортировать в Чехию топливо, произведенное из российской нефти.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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