Евросоюз разрешил Словакии экспорт топлива из России

Решение распространяется на топливо, произведенное на словацком нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft. Это обеспечит республике более высокие налоговые поступления. Также станет подспорьем для Чехии, которой грозила нехватка нефтепродуктов, уточнила в соцсетях словацкий министр экономики Дениса Сакова.

В декабре прошлого года ЕС ввел эмбарго на морские поставки российской нефти в страны союза. С февраля оно распространилось и на нефтепродукты. Для некоторых стран сделали исключения. Ввозить сырую нефть и экспортировать нефтепродукты разрешили Словакии, Болгарии, Чехии и Венгрии.

Ранее СМИ сообщали, что Чехия поддержит просьбу Словакии продлить особое разрешение Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России, сообщает «Радиоточка НСН».

