СМИ: На Дальнем Востоке не хватает складов для хранения товаров из Китая

Увеличение грузопотока из КНР привело к дефициту логистических площадок на российско-китайской границе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

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По итогам 2023 года, объем складской недвижимости класса A и B на Дальнем Востоке составил 665 тысяч квадратных метров, сообщает газета. При этом 59% площадей находятся в городах Приморского края, 33% сосредоточены в Хабаровском крае. Также 5% расположены в Сахалинской области, еще 3% - в Амурской. Доля свободных складов на данный момент составляет менее 1%.

По данным издания, автомобильные перевозчики на фоне нехватки логистических площадей попросили президента РФ Владимира Путина поддержать строительство складов на автомобильных погранпереходах Дальнего Востока.

Ранее главное таможенное управление Китая сообщило, что в 2023 году торговый оборот России и Китая увеличился на 26,3%, до $240,11 миллиардов, сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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