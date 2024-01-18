СМИ: На Дальнем Востоке не хватает складов для хранения товаров из Китая
Увеличение грузопотока из КНР привело к дефициту логистических площадок на российско-китайской границе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
По итогам 2023 года, объем складской недвижимости класса A и B на Дальнем Востоке составил 665 тысяч квадратных метров, сообщает газета. При этом 59% площадей находятся в городах Приморского края, 33% сосредоточены в Хабаровском крае. Также 5% расположены в Сахалинской области, еще 3% - в Амурской. Доля свободных складов на данный момент составляет менее 1%.
По данным издания, автомобильные перевозчики на фоне нехватки логистических площадей попросили президента РФ Владимира Путина поддержать строительство складов на автомобильных погранпереходах Дальнего Востока.
Ранее главное таможенное управление Китая сообщило, что в 2023 году торговый оборот России и Китая увеличился на 26,3%, до $240,11 миллиардов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru