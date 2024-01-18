СМИ: На Дальнем Востоке не хватает складов для хранения товаров из Китая

По итогам 2023 года, объем складской недвижимости класса A и B на Дальнем Востоке составил 665 тысяч квадратных метров, сообщает газета. При этом 59% площадей находятся в городах Приморского края, 33% сосредоточены в Хабаровском крае. Также 5% расположены в Сахалинской области, еще 3% - в Амурской. Доля свободных складов на данный момент составляет менее 1%.

По данным издания, автомобильные перевозчики на фоне нехватки логистических площадей попросили президента РФ Владимира Путина поддержать строительство складов на автомобильных погранпереходах Дальнего Востока.

Ранее главное таможенное управление Китая сообщило, что в 2023 году торговый оборот России и Китая увеличился на 26,3%, до $240,11 миллиардов, сообщает «Радиоточка НСН».



