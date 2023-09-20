Путин: Товарооборот РФ и КНР в 2023 году приблизится к 200 млрд долларов

Есть все основания надеяться, что товарооборот РФ и КНР приблизится к 200 миллиардам долларов. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что за первый месяц 2023 года товарооборот превысил 120 миллиардов долларов. Глава государства также указал на успешное сотрудничество двух стран в гуманитарной сфере и области спорта.

Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил НСН, что Анкара позволяет ввозить через свою территорию в РФ санкционные товары. По его словам, если она откажется делать это под нажимом США, то у Москвы есть несколько других партнеров - в частности, Китай, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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