Путин: Товарооборот РФ и КНР в 2023 году приблизится к 200 млрд долларов
Есть все основания надеяться, что товарооборот РФ и КНР приблизится к 200 миллиардам долларов. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что за первый месяц 2023 года товарооборот превысил 120 миллиардов долларов. Глава государства также указал на успешное сотрудничество двух стран в гуманитарной сфере и области спорта.
Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил НСН, что Анкара позволяет ввозить через свою территорию в РФ санкционные товары. По его словам, если она откажется делать это под нажимом США, то у Москвы есть несколько других партнеров - в частности, Китай, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru