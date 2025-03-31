Украина получила от МВФ еще около $400 млн

Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда на сумму около $400 млн. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Деньги Киеву направили через одобренный в 2023 году механизм расширенного финансирования (EFF).

«В государственный бюджет... поступили около $400 млн очередного транша МВФ. Это средства, которые мы получили после успешного седьмого просмотра программы EFF», - указал премьер.

Поддержка Украины со стороны МВФ в рамках этого механизма достигла $10 млрд.

Между тем фонд спрогнозировал, что конфликт на Украине может завершиться в последние месяцы 2025 года, пишет «Свободная пресса».

