Украина получила от МВФ еще около $400 млн
Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда на сумму около $400 млн. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
Деньги Киеву направили через одобренный в 2023 году механизм расширенного финансирования (EFF).
«В государственный бюджет... поступили около $400 млн очередного транша МВФ. Это средства, которые мы получили после успешного седьмого просмотра программы EFF», - указал премьер.
Поддержка Украины со стороны МВФ в рамках этого механизма достигла $10 млрд.
Между тем фонд спрогнозировал, что конфликт на Украине может завершиться в последние месяцы 2025 года, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru