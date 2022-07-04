СМИ: MSD останавливает поставки в Россию вакцин от оспы и кори

По информации издания, не будут поставляться вакцины MSD от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. Отмечается, что компания уберет с отечественного рынка препараты, которые выпускают и другие производители, но оставит те, которые не имеют аналогов.

В MSD изданию заявили, что компания будет прилагать всевозможные усилия для обеспечения поставок жизненно важных препаратов и вакцин, не имеющих аналогов в России.

Ранее первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков сообщил, что в России ведутся новые разработки по вакцине против оспы, напоминает Газета.Ru. При этом он отмечал, что производство советских вакцин в стране уже давно налажено.

