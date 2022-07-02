Представитель ВОЗ заявила о высоком риске появления оспы обезьян в России

Как отметила специалист в беседе с РИА Новости, такая оценка связана с сообщениями о «географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картине случаев».

Вуйнович указала, что ВОЗ рекомендует государствам приложить усилия для выявления новых случаев заболевания и отслеживания контактов.

Оспа обезьян обнаружена уже в 51 стране мира, всего зарегистрировано более 5,1 тысячи случаев заболевания.

