СМИ: Минторг Турции вмешался в проблему с банковскими переводами из России

Министерство торговли Турции вмешалось в ситуацию с трудностями при осуществлении банковских переводов из России, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

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Ранее появилась информация о том, что с 1 января почти все турецкие банки отказались обрабатывать транзакции с кредитными организациями России, опасаясь санкций США.

«Министерство собирает предложения от компаний, которые испытывают такие проблемы», — сообщает агентство.

Представители турецких компаний отмечают, что при сохранении сложностей взаимодействия с российскими партнерами, предприятия окажутся на грани закрытия. Источник в Торговой палате Стамбула заявил СМИ, что проблема возникла по линии частных банков. Ситуацию с платежами намерены решить к началу февраля.

Ранее стало известно, что государственные банки КНР планируют ужесточить ограничения для российских клиентов, опасаясь вторичных санкций США, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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