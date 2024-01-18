СМИ: Минторг Турции вмешался в проблему с банковскими переводами из России

Ранее появилась информация о том, что с 1 января почти все турецкие банки отказались обрабатывать транзакции с кредитными организациями России, опасаясь санкций США.

«Министерство собирает предложения от компаний, которые испытывают такие проблемы», — сообщает агентство.

Представители турецких компаний отмечают, что при сохранении сложностей взаимодействия с российскими партнерами, предприятия окажутся на грани закрытия. Источник в Торговой палате Стамбула заявил СМИ, что проблема возникла по линии частных банков. Ситуацию с платежами намерены решить к началу февраля.

Ранее стало известно, что государственные банки КНР планируют ужесточить ограничения для российских клиентов, опасаясь вторичных санкций США, передает «Радиоточка НСН».



