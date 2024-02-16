Минсельхоз снизил прогнозы по росту производства и экспорту продовольствия
Министерство сельского хозяйства России предложило обновить стратегию развития отрасли, снизив показатели по экспорту с 47,1 миллиарда долларов до 36,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект поправок.
Уточняется, что падение экспортных доходов связано с переориентацией на более бедные страны, поскольку новыми приоритетами России являются Африка, Юго-Восточная Азия, Индия, Китай, Ближний Восток и СНГ. По итогу прошлого года на эти страны пришлось 87% экспорта.
Также под влиянием перестройки экспортной логистики и технологического и ресурсного обеспечения АПК после 2022 года ожидаемый рост сельхозпроизводства замедлится с 3% до 1,5%.
Ранее сообщалось, что в 2023 году Россия почти в 10 раз увеличила экспорт халяльной продукции в Иран, продав товары на 39 миллионов долларов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кабардино-Балкарии две женщины погибли в ДТП с лошадью
- Вандалы напали на поместье британского короля Карла III
- Отец Навального подтвердил смерть сына
- Редкий «Невский проспект» Гоголя пролан на аукционе за 850 тысяч рублей
- КГБ Белоруссии: Переброска диверсантов в страну была организована СБУ
- ЦБ допускает введение плавающих ставок по кредитам для состоятельных граждан
- Певица Лолита раскрыла размер своей пенсии
- Почти половина избирателей в США не исключили замену Байдена на выборах
- В офисе Зеленского признали оперативную важность Авдеевки
- Минсельхоз снизил прогнозы по росту производства и экспорту продовольствия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru