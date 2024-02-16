Минсельхоз снизил прогнозы по росту производства и экспорту продовольствия

Министерство сельского хозяйства России предложило обновить стратегию развития отрасли, снизив показатели по экспорту с 47,1 миллиарда долларов до 36,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект поправок.

Россия в 2023 году в три раза нарастила экспорт мороженого в Китай

Уточняется, что падение экспортных доходов связано с переориентацией на более бедные страны, поскольку новыми приоритетами России являются Африка, Юго-Восточная Азия, Индия, Китай, Ближний Восток и СНГ. По итогу прошлого года на эти страны пришлось 87% экспорта.

Также под влиянием перестройки экспортной логистики и технологического и ресурсного обеспечения АПК после 2022 года ожидаемый рост сельхозпроизводства замедлится с 3% до 1,5%.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Россия почти в 10 раз увеличила экспорт халяльной продукции в Иран, продав товары на 39 миллионов долларов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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