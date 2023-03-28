СМИ: Минфин предложил сократить число казенных госучреждений

На станциях БКЛ метро построят дополнительные выходы и переходы Собянин: за пять лет средняя скорость движения на МКАД выросла до 51 км/ч Более 140 площадок будут открыты для посещения в рамках акции «День без турникетов» Столичные памятники ждут водные процедуры Облачная с прояснениями погода, без осадков и до +11 градусов ожидается в Москве