СМИ: Минфин предложил сократить число казенных госучреждений
Минфин России планирует представить в правительство предложения по сокращению численности казенных учреждений, подведомственных управляемым кабмином федеральным органам исполнительной власти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект доклада о результатах деятельности министерства в прошлом году и задачах финорганов на 2023 год.
Предполагается, что инициатива повысит эффективность управления бюджетными расходами.
В Минфине подчеркнули, что объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда сотрудников казенных учреждений, сохранят для повышения уровня зарплат.
Пресс-служба министерства подтвердила, что правительство работает над оптимизацией сети госучреждений.
Ранее СМИ сообщили, что Минфин планирует ввести льготную ипотеку для госслужащих, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru