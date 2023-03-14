Минфин опроверг сообщения о выпуске «патриотических» облигаций
Министерство финансов не готовит выпуск так называемых патриотических облигаций. Об этом заявила пресс-служба ведомства.
При этом в Минфине отметили, что эмиссия таких облигаций обсуждалась на уровне идеи. Однако детали инициативы не прорабатывались, уточнили в министерстве.
В пресс-службе добавили, что у россиян достаточно инструментов для инвестирования - создавать дополнительные не требуется.
Информация о выпуске «патриотических» облигаций появились в СМИ во вторник, 14 марта. Сообщалось, что ценные бумаги планируется выпускать от имени правительства.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН назвал разумным совет бизнесмена Олега Дерипаски избавляться от доллара. Он призвал покупать золото и юани.
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