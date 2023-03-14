Минфин опроверг сообщения о выпуске «патриотических» облигаций

При этом в Минфине отметили, что эмиссия таких облигаций обсуждалась на уровне идеи. Однако детали инициативы не прорабатывались, уточнили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что у россиян достаточно инструментов для инвестирования - создавать дополнительные не требуется.

Информация о выпуске «патриотических» облигаций появились в СМИ во вторник, 14 марта. Сообщалось, что ценные бумаги планируется выпускать от имени правительства.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН назвал разумным совет бизнесмена Олега Дерипаски избавляться от доллара. Он призвал покупать золото и юани.

