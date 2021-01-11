СМИ: Минфин покинут два заместителя министра
Первый замглавы Минфина РФ Татьяна Нестеренко и ее коллега — замминистра, экс-председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов могут потерять свои должности на фоне реформы госаппарата. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.
Как пишет издание, сейчас у министра финансов Антона Силуанова 12 заместителей. Из них два первых — Леонид Горнин и Татьяна Нестеренко. Последняя может покинуть свой пост и уйти из министерства.
По новым правилам, в Минфине не может быть двух первых замов, одного из них надо сокращать или понижать до замглавы. Источники сообщают, что ни Горнин, ни Нестеренко к понижению не готовы.
Ранее сообщалось, что реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств.
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