СМИ: Минфин покинут два заместителя министра

Первый замглавы Минфина РФ Татьяна Нестеренко и ее коллега — замминистра, экс-председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов могут потерять свои должности на фоне реформы госаппарата. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Правительство сократило число заместителей министра труда

Как пишет издание, сейчас у министра финансов Антона Силуанова 12 заместителей. Из них два первых — Леонид Горнин и Татьяна Нестеренко. Последняя может покинуть свой пост и уйти из министерства.

По новым правилам, в Минфине не может быть двух первых замов, одного из них надо сокращать или понижать до замглавы. Источники сообщают, что ни Горнин, ни Нестеренко к понижению не готовы.

Ранее сообщалось, что реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минфин РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры