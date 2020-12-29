Правительство сократило число заместителей министра труда

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял постановление о сокращении максимального числа заместителей министра труда РФ с семи до шести. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации может иметь шесть заместителей министра, в их число входит первый заместитель и статс-секретар. Сейчас у министра труда Антона Котякова есть пять заместителей, в это число входят первый заместитель, а также статс-секретарь.

ТАСС передает, что правительство России начало реформу госаппарата. Ранее во вторник стало известно, что будут сокращены 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Реформа затронет 45 министерств и ведомств, которыми руководит правительство.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:МинтрудаМинистрыСокращениеПравительство России
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