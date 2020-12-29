Правительство сократило число заместителей министра труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации может иметь шесть заместителей министра, в их число входит первый заместитель и статс-секретар. Сейчас у министра труда Антона Котякова есть пять заместителей, в это число входят первый заместитель, а также статс-секретарь.

ТАСС передает, что правительство России начало реформу госаппарата. Ранее во вторник стало известно, что будут сокращены 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Реформа затронет 45 министерств и ведомств, которыми руководит правительство.

