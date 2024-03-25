СМИ: Минэкономразвития не разрешило ЦБ обязать продавцов принимать оплату по СБП

Минэкономразвития не поддержало законопроект, который обязывает крупных продавцов (с выручкой более 30 млн рублей за год) принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП) с октября 2024 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

В ведомстве отметили, что предложенные ЦБ изменения повлекут рост дополнительных расходов как торгово-сервисных предприятий, так и кредитных организаций.

Центробанк отменит комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП

Через Систему быстрых платежей (СБП) в 2023 году было совершено свыше семи млрд операций на общую сумму 31 трлн рублей, сообщает пресс-служба Центробанка РФ. По данным регулятора, около 27,7 трлн рублей из них - это переводы, которые осуществили граждане. Отмечается, что данный показатель в два раза выше, чем по итогам 2022 года.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк сообщила о появлении новой мошеннической схемы через СБП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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