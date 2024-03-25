СМИ: Минэкономразвития не разрешило ЦБ обязать продавцов принимать оплату по СБП

Минэкономразвития не поддержало законопроект, который обязывает крупных продавцов (с выручкой более 30 млн рублей за год) принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП) с октября 2024 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

В ведомстве отметили, что предложенные ЦБ изменения повлекут рост дополнительных расходов как торгово-сервисных предприятий, так и кредитных организаций.